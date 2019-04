«E' mascolina, niente stupro», ma la Cassazione cancella le assoluzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Condanna per stupro annullata per l’aspetto “mascolino” della vittima: la Cassazione cancella l’assoluzione avvenuta in Appello.Il caso è quello di due giovani sudamericani accusati di aver stuprato una ragazza sudamericana a Senigallia nel 2013. In corte d’Appello i due erano stati assolti per la “mascolinità” della vittima. La Cassazione ha annullato l’assoluzione dichiarando “irrilevante” l’aspetto fisico della vittima nei casi di stupro.