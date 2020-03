Mascherine e le fedi infilate sui guanti: Claudia e Piero, le nozze all’essenziale

SENIGALLIA - È stato un matrimonio alternativo quello di Claudia e Piero, a Senigallia. Niente abito bianco per lei e le fedi se le sono scambiate infilandole sopra i guanti neri. Sono usciti dalla sala consiliare, dove il sindaco Mangialardi li ha uniti in matrimonio, ciascuno con una macchina diversa per arrivare a casa. Il banchetto nuziale? Gnocchi fatti in casa e al posto della torta un budino. Ai tempi del Coronavirus i matrimoni sono molto essenziali. Gli unici ospiti di Claudia e Piero erano i testimoni. Quando tutto sarà finito la coppia ha già deciso di organizzare un banchetto con tutti i parenti e gli amici. Intanto però l’amore ha prevalso sul famigerato Covid19.

