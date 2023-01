SENIGALLIA - Un tatuaggio potrebbe tradire il ladro che nella notte tra giovedì e venerdì si è introdotto nel ristorante del lungomare Italia a Marzocca, Il Tesoro dei Pirati, portandosi via 150 euro circa di fondo cassa. Le telecamere l’hanno ripreso arrivare in scooter, quindi le indagini dei carabinieri si stanno concentrando nei comuni limitrofi. Non può avere fatto troppa strada.

E’ poi entrato e si è tolto il cappello solo dopo aver spostato una telecamera, pensando forse che non ve ne fossero altre. A quel punto si è mosso a viso scoperto all’interno del ristorante, rendendo visibile anche un tatuaggio che potrebbe incastrarlo. Potrebbe essere lo stesso ladro che si è introdotto nella notte tra martedì e mercoledì al ristorante Alberto Berardi di Marina di Montemarciano, dove ugualmente è stato rubato il fondo cassa per 300 euro circa. Forse sempre lui è entrato anche a La Cala di Marina di Montemarciano dove ha provocato danni ma senza trovare nulla all’interno. In questi mesi, infatti, il ristorante è chiuso e la cassa è vuota. Il titolare si è accorto venerdì.

Ci sono le telecamere all’interno ma solo domani un tecnico potrà scaricare i filmati e così si potrà scoprire se sia stato sempre il ladro in scooter. I carabinieri hanno già denunciato un ladro solitario che il 23 novembre aveva rubato in alcune attività di Marina e la polizia un mese fa aveva denunciato un altro ladro solitario che aveva rubato a ridosso di Natale in un ristorante del lungomare Marconi, arrivando in monopattino. Verifiche sono in corso per accertare se quello dell’altra notte possa essere uno dei precedenti già rintracciati.