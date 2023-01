SENIGALLIA - Choc a Marzocca martedì sera dove un uomo è stato trovato incastrato a testa in giù dentro un pozzetto. Era rimasto così per circa due ore. E’ accaduto in un condominio di via De Liguori, poco distante dalla chiesa. Il 77enne era sceso in taverna nel pomeriggio perché voleva sistemare una pompa di aspirazione delle acque reflue nel pozzetto. Così ha riferito ai soccorritori, una volta tratto in salvo. Sporgendosi verso l’apertura del pozzetto, che ha una larghezza di circa cinquanta centimetri, è rimasto incastrato all’altezza delle spalle.

La paura



Ha tentato di divincolarsi, provando più volte ad uscire, ma senza risultati. Compreso che da solo non ce l’avrebbe fatta ha iniziato ad urlare, sperando di attirare l’attenzione di qualcuno. Grida, però, in parte attutite dalle pareti del pozzetto. Inoltre, essendo in taverna da solo, nessuno poteva sentirlo. Ha quindi pazientato, cercando di rimanere sempre vigile, nella speranza che prima a poi la moglie sarebbe andata a cercarlo. Così è stato anche se sono passate circa un paio d’ore, come raccontato ai soccorritori nel frattempo intervenuti. A sirene spiegate sono, infatti, arrivate due ambulanze, una dal 118 dell’ospedale di Senigallia, l’altra da Montemarciano. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Inizialmente sembrava che la situazione fosse grave.

E’ stata proprio la moglie, andando a cercarlo perché ancora non era tornato per cena, a trovarlo in taverna in quella posizione. La donna ha tentato di tirarlo fuori ma senza successo. Seppure comprensibilmente allarmata, per la scena che aveva di fronte, temendo per la salute del coniuge, ha avuto la prontezza di chiamare un vicino di casa che è riuscito a liberarlo. Poco prima delle 21 sono stati allertati i soccorsi. Il 77enne, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Non presentava traumi preoccupanti e i suoi parametri vitali erano buoni. E’ stato tuttavia trattenuto in osservazione la notte, essendo rimasto a testa in giù così a lungo.

Dopo diverse ore di monitoraggio è stato dimesso e ieri era già a casa. La voce su quanto accaduto si è sparsa in fretta nella frazione a sud di Senigallia dove si conoscono tutti. Molti si sono preoccupati per le sue condizioni di salute e sono stati felici di sapere che la brutta disavventura si è risolta senza conseguenze. Solo un grande spavento più per la moglie, secondo quanto riscontrato dai soccorritori che hanno dovuto tranquillizzarla, che per lui. Seppure provato, per essere rimasto con la testa dentro il pozzetto così a lungo, si è subito ripreso.