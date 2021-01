E' morto l'ex parroco di Marzocca: addio a Padre Giulio Pagotto, aveva novant'anni

SENIGALLIA - È morto in Veneto, dove si era trasferito da anni, Padre Giulio Pagotto. Aveva 90 anni. Fu parroco della chiesa di Marzocca dal 1993 al 1999. Un padre redentorista che aveva guidato la comunità dei religiosi per circa sette anni, molto stimato dai fedeli che ancora adesso, a distanza di tanto tempo, lo ricordavano con grande affetto.

Hanno appreso della sua scomparsa, avvenuta domenica sera, dalla pagina Facebook del Santuario della Madonna del perpetuo soccorso di Bussolengo che ieri mattina ha dato la triste notizia. «Ieri, in tarda serata, è venuto a mancare il caro P. Giulio Pagotto, redentorista, classe 1930. Da qualche anno viveva presso la Casa del Clero a Negrar». Aveva trascorso a Marzocca anni importanti e di sviluppo per la frazione. In quel periodo era sindaco Graziano Mariani e anche Padre Giulio, in qualità di guida della comunità religiosa, era stato coinvolto nell’apertura della biblioteca della frazione, istituita nel 1994 dal Comune e intitolata nel 1995 alla memoria di Luca Orciari, scomparso per malattia a 33 anni. La decisione dell’intitolazione era stata condivisa con la cittadinanza e anche Padre Giulio aveva dato il suo parere favorevole. Padre Giulio fu il quinto parroco redentore della chiesa, ora guidata da un sacerdote: don Andrea Franceschini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA