Il furto in casa è un mezzo flop: i ladri rubano soltanto un marsupio con dentro 20 euro

SENIGALLIA - Un furto e altri tentativi falliti sabato sera a Marzocca dove i ladri si sono dovuti accontentare di un marsupio con 20 euro in contanti. Sono riusciti ad entrare in due appartamenti. Uno in via Marco Polo, dove hanno rotto una finestra e sono fuggiti con il marsupio, forse pensando che potesse contenere qualcosa di valore. C’erano solo venti euro però.

La famiglia si è accorta rientrando di aver subito il furto e ha chiamato i carabinieri. I ladri hanno provato anche dal vicino senza riuscire ad entrare. In viale della Resistenza invece sono entrati rompendo una finestra al piano terra ma dentro non c’era nulla perché la casa è disabitata e il proprietario abita al piano di sopra. Si è accorto ieri mattina.

Sempre in viale della Resistenza un tentativo fallito. Forse gli stessi ladri che all’1.30 sono stati sorpresi da una residente a San Silvestro, poco distante da Marzocca.

«Una macchina grigia – la segnalazione sul gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia” - penso sia una Ford Focus, con a bordo quattro persone, è stata ferma davanti casa mia e ha scattato delle foto. Appena mi sono accorta ho illuminato tutto il balcone e sono prontamente scappati, purtroppo non ho preso il numero di targa però sono state avvisate le forze dell’ordine. Fate attenzione».

