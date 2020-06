Marco, un malore e poi la tragica scomparsa: era appassionato di sport

SENIGALLIA - Colto da un malore Marco Abbrugiati è morto giovedì sera. Aveva 51 anni. L’uomo, che lavorava nell’azienda Omas di via Cellini, da qualche giorno non stava bene. Aveva una leggera febbre, che in un primo momento aveva fatto temere al Covid. Presentava anche sintomi di spossatezza. Giovedì sera, verso l’ora di cena, la situazione si è aggravata e nel giro di poco è precipitata. Si è sentito male, dolori ancora più forti. Subito sono stati allertati i sanitari che l’hanno raggiunto con un’ambulanza.

Il personale del 118 ha provato di tutto per salvarlo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha retto ed è morto. Un uomo sportivo, che era stato sempre molto bene, morto così improvvisamente. Nessuno sa darsene una ragione. Sembra assurdo quanto accaduto. Sconvolti familiari e gli amici che non si aspettavano una simile tragedia. Marco Abbrugiati lascia la moglie Monica e la figlia Melissa che pochi giorni fa si era diplomata. Era un padre davvero fiero della sua bambina, diventata nel frattempo una donna. Ne parlava sempre con grande orgoglio.

Lascia anche la mamma Mariola, i fratelli Massimo e Maurizio, la suocera Lina e tutto il resto della sua grande ed affiatata famiglia che ha dovuto affrontare un lutto così improvviso e inaspettato.

«Non aveva problemi particolari di salute – ricorda un suo caro amico – era un grande sportivo. In estate si dedicava al beach tennis vincendo anche nei tornei tra bagni rivali. Andava anche in bici da corsa, in passato abbiamo anche fatto gare podistiche assieme. Era ben voluto da tutti ed aveva tanti amici, era davvero un ragazzo d’oro ed umile».

Una morte improvvisa e prematura che ha sconvolto tutti gli amici e i colleghi oltre ovviamente ai familiari. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato di via Cellini, dove il feretro è rimasta fino a ieri pomeriggio quando è stato trasferito poi nella chiesa di Santa Maria della Neve, meglio conosciuta come Portone. Qui alle 16 si sono svolti i funerali.

