SENIGALLIA - In manette il pusher della movida, trovato con quasi un etto di droga in casa. L’uomo, che ha una quarantina d’anni e risiede in città, in passato aveva lavorato e in alcune circostanze anche gestito locali pubblici tra ristoranti e bar, ma attualmente si manteneva con l’illecita attività di spaccio.

Ancora un’importante operazione antidroga è stata messa a segno dagli agenti del Commissariato, diretto dal vicequestore Agostino Maurizio Licari, che rientra nell’ambito della costante attività di contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti sul territorio di Senigallia e di tutto il comprensorio.



Gli accertamenti



Questa volta le attività d’indagine hanno riguardato un italiano che in passato aveva lavorato nel settore dei locali pubblici, gestendone anche alcuni. Da tempo era emerso come molto attivo nello spaccio di stupefacenti, soprattutto di cocaina. I poliziotti hanno effettuato una serie di accertamenti e raccolto dati utili a ricostruire il contesto in cui si muoveva oltre ai luoghi che frequentava. Quando le indagini hanno consentito di chiudere il cerchio sulle illecite attività svolte, gli agenti hanno deciso di approfondire le verifiche, rintracciandolo presso un’abitazione che utilizzava nella zona sud della città. Al momento dell’arrivo degli agenti, giovedì, lui ha negato qualunque forma di responsabilità ma i poliziotti hanno perquisito la casa dove hanno trovato materiale molto interessante, a conferma del fatto che fosse piuttosto inserito nell’illecito mercato dello spaccio e, dunque, un punto di riferimento per diversi assuntori di stupefacenti.

I poliziotti hanno rintracciato tutti gli oggetti normalmente utilizzati per la lavorazione e il confezionamento della droga, rinvenendo poi diversi involucri di cocaina e hashish, già pronti per essere ceduti. Successivamente hanno trovato ulteriori quantitativi ben più consistenti di cocaina. In totale quasi un etto che, se immesso nel mercato, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro.

Alla luce di quanto accertato, gli agenti hanno provveduto a dichiarare l’uomo in stato di arresto mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto i domiciliari. La sostanza stupefacente e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi sono stati sottoposti a sequestro. Ieri mattina si è svolta l’udienza presso il gip del tribunale di Ancona che, sulla base dell’attività eseguita dai poliziotti del Commissariato di Senigallia, ha convalidato l’arresto applicando nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, in attesa del processo.