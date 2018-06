Anziana travolta da un’auto soccorsa dall'allenatore della Nazionale Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Brutto incidente per un’anziana soccorsa dall’allenatore della nazionale Roberto Mancini. È accaduto ieri mattina alle porte del centro storico dove il ct dell’Italia stava passeggiando in bicicletta con alcuni suoi amici come fa spesso. Ha assistito all’incidente e si è subito reso utile. La donna ha riportato la frattura di una spalla, di un polso e una caviglia ed è stata trasportata al pronto soccorso. Dovrà subire due interventi chirurgici.A dare notizia dell’accaduto è stato il figlio con un post pubblicato sulla pagina Facebook di “Sei di Senigallia se..” e chissà che magari non lo legga proprio lui. «Purtroppo questa mattina mia madre ha avuto un incidente – ha scritto il figlio ieri pomeriggio -, il caso ha voluto che è intervento a soccorrerla e chiamare l’ambulanza Mancini, l’allenatore che passava con dei suoi amici. Un ringraziamento anche a chi si è fermato per dare aiuto».La mancata partecipazione ai mondiali di calcio dell’Italia è stata quindi utile a qualcosa, ha consentito all’allenatore jesino di poter prestare soccorso all’anziana donna. Una giornata molto impegnativa per le forze dell’ordine e la polizia locale intervenuti ieri per vari incidenti.Tra i vari incidenti della giornata anche un pedone 94enne investito ieri pomeriggio all’incrocio tra via Capanna e via Rosmini. Una Subaru, condotta da un 26enne che risiede fuori Senigallia, ha travolto il 94enne senigalliese mentre attraversava la strada. Sul posto è intervenuta la polizia locale con una pattuglia per i rilievi. L’anziano è stato soccorso da un’ambulanza che lo ha portato in ospedale. Nulla di grave, solo tanto spavento. Ha invece rifiutato di essere trasportata in ospedale una signora in bicicletta che in via dei Portici Ercolani ieri mattina è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un motorino. Sul posto è intervenuta un’ambulanza ma la donna non ne ha voluto sentire di andare al pronto soccorso. La ciclista è risalita in sella e se n’è andata da sola casa dopo lo scontro. Lamentava dolore al ginocchio ma non ha voluto farsi visitare. Sul posto i vigili.