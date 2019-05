Mamma precaria derubata: «Aiutatemi, non ho soldi per cambiare la serratura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Le rubano la borsa con 200 euro e le chiavi di casa e la donna, disperata, chiede aiuto perché non ha i soldi per cambiare la serratura. La polizia ha cercato di fare forza e consolare la giovane mamma quando è andata a sporgere denuncia. In Commissariato infatti ha pianto a dirotto quasi sentendosi male. La donna ha due bambini e fa lavori precari come addetta alle pulizie. Quei 200 euro che aveva lasciato nella borsa in auto per lei rappresentavano molto. La borsa era nel sedile della macchina parcheggiata in strada della Bruciata a Cesano.