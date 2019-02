Mamma litiga col fidanzato della figlia: deve intervenire la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lite in via Goldoni tra una mamma e il fidanzato della figlia. È dovuta intervenire la polizia l’altra sera nella via che collega il lungomare Mameli alla Statale, all’altezza di villa Torlonia. A chiamare in commissariato sono stati alcuni residenti, preoccupati per il fatto che ci fosse un’accesa lite in strada tra tre persone alla presenza di due bambini. Questo lo scenario descritto alla polizia che sul posto ha inviato subito una volante per evitare che la situazione degenerasse. Appena arrivati i poliziotti hanno trovato una donna con due bambini e una ragazza. Il giovane fidanzato di quest’ultima era infatti scappato, appena appreso che era stata chiamata la polizia.