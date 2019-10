Mamma e figlia travolte in scooter, caccia al furgone Lanciato appello sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Butta a terra mamma e figlia 17enne dallo scooter e poi scappa. È caccia al conducente di un furgoncino che nel tardo pomeriggio di martedì ha tagliato la strada e poi urtato il veicolo a bordo del quale viaggiavano le due donne. Entrambe sono rimaste ferite e hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso. In quel momento nessuno ha pensato di chiamare le forze dell’ordine per rilevare l’incidente. La priorità è stata data alla salute di entrambe. Hanno riportato ferite non gravi ma ne avranno per qualche giorno. Ieri mattina il marito e padre delle due donne coinvolte ha lanciato un appello nel gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” per cercare dei testimoni. «Per caso c’è qualcuno che ieri (martedì ndr) alle 19,15 stava transitando alla rotatoria del Borgo Bicchia, vicina ai vigili del fuoco?» si legge nel post. Del caso informati carabinieri e vigili urbani.