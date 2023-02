Choc a Senigallia, mamma trovata senza vita in casa. Gli inquirenti: gesto volontario

SENIGALLIA - Una donna di 48 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione dai familiari. E’ accaduto lunedì. La donna, che lascia marito e figli, era già priva di vita. Inutili i soccorsi, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta anche una volante del Commissariato.

Nessun dubbio sul gesto, volontario, compiuto dalla donna. I poliziotti hanno informato la procura. Un suicidio in questa circostanza. Di fronte all’evidenza di quanto accaduto, la salma è stata lasciata a disposizione dei familiari. E’ stata poi trasferita all’obitorio dell’ospedale cittadino dove è stata allestita la camera ardente.

La notizia della tragedia si è diffusa lunedì sera. Tante le amiche che, incredule per l’accaduto, non si danno pace per non aver compreso il grave malessere che turbava la 48enne, tanto da indurla a farla finita.