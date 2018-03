Senigallia, venerdì niente scuole. Chiuse quasi tutte nell'entroterra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Maltempo, il Comune di Senigallia ha deciso “venerdì 2 marzo la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni, dei centri diurni per disabili, dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario”.Variegato il panorama nei comuni dell’entroterra: Trecastelli, Corinaldo, Ostra e Castelleone hanno deciso di chiudere le scuole fino a sabato 3 marzo compreso, ma va considerato che gli istituti che ospitano i seggi elettorali non apriranno prima di martedì 6. Ad Arcevia stabilita la chiusura, per ora, solo per venerdì. A Montemarciano invece si torna a scuola domani, ma senza trasporto scolastico.