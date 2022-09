Di nuovo pioggia, è ancora emergenza: chiusa la Statale a Senigallia: «Guidate solo se necessario»

SENIGALLIA - È ancora emergenza alluvione a Senigallia con un pezzo di Statale Adriatica chiusa e l'amministrazione che invita ad usare l'auto il meno possibile. Il temporale avvenuto nelle ultime ore della notte, ha infatti reso pericolose le strade ancora non ancora completamente sgoomberate dal fango e dai detriti dell'alluvione di giovedì scorso.

Così l'amministrazione ha lanciato un appello ai cittadini: "La pioggia di queste ore rende il manto stradale delle vie interessate dall'alluvione molto pericolose. Si raccomanda di prestare la massima attenzione ed evitare di mettersi alla guida se non strettamente necessario" per poi comunicare la chiusura di un tratto di statale Adriatica: "La strada Statale Adriatica da Via Zanella a Viale Bonopera è stata chiusa poichè troppo pericolosa".

