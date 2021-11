Malore per don Giuseppe Cionchi: è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette

SENIGALLIA - Don Giuseppe Cionchi colto ieri mattina da un malore e trasferito all’ospedale di Torrette dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Il sacerdote 92enne, da tempo in pensione, è solito officiare la messa tutti i giorni alla chiesa della Croce in centro storico. «Io e il governatore Giampiero Streccioni Girolimetti esprimiamo vicinanza al caro don Giuseppe – interviene Maurizio Perini della Confraternita della Croce – ci riuniamo in preghiera per sostenerlo in questo difficile momento. Le funzioni proseguiranno regolarmente durante la settimana mentre viene sospesa quella della domenica pomeriggio». Verrà sostituito durante la settimana da padre Charles.

