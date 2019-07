Malore per il caldo: donna â€‹si accascia tra le bancarelle del mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Momenti di paura ieri mattina al mercato dove un’anziana, di 87 anni, si è accasciata tra le bancarelle di piazza Garibaldi. Subito i presenti si sono attivati per cercare di soccorrerla e, spaventati, hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza. L’equipaggio è poi sceso ed ha raggiunto a piedi la piazza pedonale dove si trovava la pensionata. La signora nel frattempo aveva ripreso conoscenza ma era molto pallida ed è stata quindi trasferita in ambulanza fino al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Decisione presa soprattutto in considerazione dell’età avanzata. Per fortuna nulla di grave. Si è trattato di un colpo di calore. In ospedale i parametri sono tornati presto nella norma ma è stata trattenuta in osservazione per monitorare la situazione.