Stroncato da un malore in casa a 42 anni: addio a Fabio, uomo gentile

SENIGALLIA - Un malore improvviso per Fabio Chiappa, morto lunedì a 42 anni. Un galantuomo come lo ricordano tutti in città, molto educato che si prendeva cura dei suoi amici. Il suo essere diversamente abile non lo aveva mai ostacolato ed aveva vissuto apprezzando ciò che la vita aveva da offrigli. Aveva lavorato nei magazzini dell’Opera Pia poi al pubblico nel negozio di bomboniere della Casa della gioventù in centro storico. Magazziniere prima e commesso poi. In maniera davvero spassosa si approcciava con i clienti. Lunedì sera si è sentito male all’improvviso mentre si trovava in casa. Si è accasciato e non si è più ripreso. Inutili i soccorsi. La notizia ha raggiunto in fretta il centro “Il Casolare” che era solito frequentare. Ieri pomeriggio durante i funerali i suoi amici hanno letto dei ricordi e tutti l’hanno definito l’amico gentile.