Stefano, 57 anni, stroncato da un male maestro di judo e campione di generosità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lutto in città per la morte di Stefano Pompei, presidente della Polisportiva Senigallia, campione e maestro di judo. È deceduto ieri mattina a causa di una malattia all’età di 57 anni. Aveva di recente ricevuto il riconoscimento del V Dan, che pochi atleti vantano in Italia. Faceva parte del comitato regionale di judo e dal 2007 era al timone della Polisportiva Senigallia. Nonostante la malattia ha coltivato la sua passione per lo sport finché le forze glielo hanno permesso. Un guerriero. I funerali si terranno oggi con rito civile presso la vecchia palestra di judo della scuola Puccini alle 15.30. Stefano Pompei lascia la mamma Ada, la moglie Maria Laura, i figli Francesca e Giulio, la nipote Chiara e tutta la sua affiatata famiglia. Numerosi i messaggi lasciati ieri sui social.