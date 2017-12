Mamma di 74 anni muore per una malattia. La figlia di 46 uccisa dal dolore 10 ore dopo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Madre e figlia morte a dieci ore di distanza l’una dall’altra. Alle 10.56 Gioietta Titti e alle 21 Chiara Toso. Una doppia tragedia che si è consumata nella giornata di venerdì. La mattina nella sua casa di via Leonardi Da Vinci a Passo Ripe di Trecastelli è morta Gioietta Titti, 74enne insegnante di educazione fisica in pensione. La donna era malata da tempo ma sarebbe morta improvvisamente a seguito di un malore, lo stesso che, poche ore più tardi, ha strappato all’affetto dei suoi cari anche la figlia Chiara Toso, 46enne, che non avrebbe retto il dolore per la perdita dell’amata madre.La donna, che lavorava come impiegata alla TeamSystem, era originaria di Mestre ma abitava a Senigallia con il marito e con i due figli di 12 e 16 anni. Soffriva di disturbi cardiaci. Venerdì mattina si era precipitata a Trecastelli, non appena appreso della morte della madre. Con il resto della famiglia aveva poi raggiunto la camera mortuaria del cimitero di Senigallia dove la salma era stata trasferita. Nel tardo pomeriggio era tornata insieme ad altri parenti nella casa della madre. Alcuni preparavano la cena, altri parlavano cercando di consolarsi a vicenda per la morte della 74enne. L’ultimo a vedere Chiara viva è stato il marito. Si sono scambiati qualche parola.Seppur provata dal grave lutto sembrava stesse bene. Nulla lasciava presagire ciò che da li a poco sarebbe accaduto. L’impiegata si è allontanata dal resto della famiglia, recandosi in una camera, probabilmente per lasciare il cappotto che aveva in mano. I parenti hanno avvertito un tonfo e sono andati a vedere cosa fosse accaduto, credendo che fosse inciampata e caduta. Era riversa sul pavimento. L’hanno chiamata più volte ma non rispondeva. Speravano in uno svenimento, comprensibile in una giornata convulsa e dolorosa come quella che aveva appena affrontato. Il suo cuore si era fermato. Subito sono stati allertati i soccorsi. Un’ambulanza in pochi minuti ha raggiunto l’abitazione, la stessa dove nella mattina era già sopraggiunta un’altra. I sanitari hanno tentato di rianimare Chiara Toso per 50 minuti, proseguendo anche oltre il tempo previsto per le manovre di rianimazioni. Nessuno voleva arrendersi, nemmeno il medico e gli infermieri. Non c’è stato però nulla da fare. Il medico, che alle 21 ha constatato il decesso, ha chiamato i carabinieri che hanno informato l’autorità giudiziaria. Tenuto conto che la donna soffriva di problemi cardiaci, come riferito dal marito ai militari, il magistrato ha disposto che la salma venisse lasciata a disposizione dei familiari.La mattina invece i militari non erano stati chiamati. Il medico alle 10.56 aveva dichiarato il decesso di Gioietta Titti, avvenuto per cause naturali. I funerali della madre erano in programma per ieri ma, alla luce della nuova tragedia, sono stati annullati e si svolgerà un’unica funzione oggi alle 15 presso la chiesa del Portone. Venerdì sera la salma di Chiara Toso è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero delle Grazie, accanto a quella della madre, in attesa della cerimonia funebre.