Vistose macchie di sangue e una manata sul muro: l'origine è un mistero

SENIGALLIA - Choc in via Marchetti, dove passanti e residenti hanno trovato delle chiazze ematiche a terra, altre sulla grondaia ed una manata insanguinata sul muro. Si sono accorti domenica pomeriggio ma ieri ancora il mistero non era stato risolto. Dell’impressionante scoperta è stata informata anche la polizia che, da accertamenti eseguiti, non è risalita ad alcun evento drammatico. Qualche residente sostiene che quelle macchie fossero li già la mattina, come se qualcosa fosse successo sabato notte.Nemmeno dal 118 però hanno interventi tra sabato e domenica in via Marchetti nel tratto che collega Corso 2 Giugno a piazza del Duca. Molto centrale quindi. Qualora ci fossero dei testimoni sono pregati di contattare la polizia e far sapere cosa è successo soprattutto se dovessero aver assistito ad aggressioni.