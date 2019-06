Protezione civile in lutto per la scomparsa di Gianfranco Bazzucchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Protezione civile in lutto per la scomparsa di Gianfranco Bazzuchi, socio fondatore dei Falchi della Rovere. Aveva 79 anni. “Ci ha insegnato tanto – lo ricorda Piero Minardi, presidente del gruppo dei “Falchi della Rovere” – una persona buona, sempre disponibile e saggia, perché non parlava mai a sproposito ma sapeva sempre cosa dire al momento giusto. Allegro, propositivo, sapeva trovare sempre una soluzione e mettere d’accordo tutti. E’ stato uno dei primi volontari a contribuire alla nascita del gruppo comunale di protezione civile di cui anche i Falchi della Rovere fanno parte”. I funerali si terranno stamattina alle 9 presso la chiesa del Portone. Molti in città lo ricordano proprio per il suo impegno di volontario della protezione civile, sempre pronto ad aiutare la sua città ed i cittadini. Non amava la ribalta ed ha sempre agito con discrezione lasciando però una grande eredità.