Il porto in lacrime per "Muligon": si è spento lo storico pescatore Paolo Palestrini

SENIGALLIA - E’ morto Paolo Palestrini detto Muligon, storico pescatore. Aveva 90 anni. Una famiglia di pescatori la sua che, senza gli attrezzati pescherecci di adesso, prendeva il largo rientrando con il pescato che riforniva l’ex pescheria del Foro Annonario.

«Paolo era uno degli ultimi pescatori di una volta – racconta un suo ex vicino di casa –, di una generazione che non c’è quasi più. Portava il pescato al Foro Annonario, dove lo rivendeva ai pescivendoli, e quello che avanzava, che non veniva venduto, spesso lo riportava a casa e lo mangiavamo insieme tra vicini. Parlo degli anni ’50 e ’60, poi mi sono trasferito e ci siamo persi di vista».

A Senigallia era conosciuto con il soprannome di Muligon. «Deriva da voliga che è un’attrezzatura per la pesca che si utilizzava per arrotolare le reti – prosegue il vicino -, una volta si faceva manualmente, adesso è tutto elettrico. Inizialmente i pescatori della sua famiglia erano chiamati Vulingon poi con il tempo il soprannome è stato storpiato diventando Muligon come lo conosciamo noi oggi».

E’ un soprannome che si tramanda da generazioni per i pescatori della famiglia Palestrini. I giovani del nuovo millennio non ne hanno memoria ma tutti gli altri, anche solo per sentito dire magari, ne sono a conoscenza come un pezzo della storia dei pescatori. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio alla chiesa della Pace, poco distante da dove abitava. Paolo Palestrini, che è morto giovedì mattina all’ospedale civile di Senigallia, lascia la figlia Carla, il genero Giovanni, il nipote Michele con Serena, il fratello Mario e le sorelle Bruna, Bianca e Rina.

