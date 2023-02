Senigallia in lutto, è morto Carlo Montanari: una vita spesa nella lotta contro l'amianto

SENIGALLIA - Una figura conosciuta e apprezzata in città. Senigallia piange la scomparsa di Carlo Montanari, in un percorso fatto di impegni e battaglie era stato anche presidente dell’associazione lotta all’amianto. Aveva 81 anni, lascia la moglie Antonietta e i figli Elisa e Ciro.

Carlo Montanari era stato impiegato prima della Sacelit poi dell'Italcementi e si era battuto per far riconoscere ai dipendenti, che si erano ammalati, un giusto riconoscimento per la malattia da lavoro e segnalando all’Asur le continue presenze di amianto ed eternit che notava in città. Carlo Montanari si era sentito male nei giorni scorsi, questa mattina la notizia che gela l'intera città.