SENIGALLIA La spiaggia di velluto perde una delle sue prime bagnine. Si è spenta ieri ad 84 anni Vittoria Galavotti Sartini, titolare dei Bagni Vittoria 105/106 sul lungomare Alighieri. Li aveva fondati nel 1982 dandogli il suo nome, che tale rimarrà anche adesso che la gestione continuerà con i figli Loredana e Gianluca. Da tempo l’avevano affiancata, prendendo poi il testimone dell’attività di famiglia.

Il cordoglio



Una vita, quella di Vittoria, trascorsa tra spiaggia e casa. Si è dedicata con la massima attenzione al lavoro e alla famiglia. Un’imprenditrice che con dedizione e passione ha accolto bagnanti e turisti, con quel sorriso che sul suo volto non è mai mancato. Numerosi i messaggi d’affetto e cordoglio ricevuti ieri dalla famiglia, non solo dai senigalliesi. Impossibile non conoscerla in città. Tanti sono arrivati anche dai numerosi clienti, appena appreso della sua scomparsa. Sono sempre arrivati da varie parti d’Italia perché Vittoria era conosciuta fino alle Alpi. C’è stato chi ha ricordato la signorilità di Vittoria, il suo sorriso, il garbo e la gentilezza e chi, inoltre, ha sottolineato ai figli quanto siano stati fortunati ad avere una madre come lei, che tanto li ha amati. Una famiglia, la loro, davvero unita e piena d’amore. «La nostra forza ce l’ha trasmessa lei – racconta la figlia Loredana – è stato un esempio di amore e resilienza». Cordoglio lo esprime anche il Consorzio Senigallia Spiagge: «ci stringiamo tutti alla famiglia.



Ha segnato un’epoca



Vittoria è stata sempre un esempio di dedizione e passione al lavoro. Sono figure storiche, quelle come la sua, che hanno segnato un’epoca e che oggi sono sempre più rare». Vittoria Galavotti Sartini lascia il marito Gastone, che ha tanto amato e con cui ha condotto l’attività da sempre, così come i figli Gianluca e Loredana, il genero Lorenzo e l’adorato nipote Giulio. I funerali si terranno domani alle 15 presso la chiesa del Portone. Seguirà la tumulazione presso il cimitero delle Grazie.