La città e il Comune in lutto per Sirio Priori, l'ex dirigente dell'Urbanistica. Oggi il funerale

SENIGALLIA - Comune in lutto per la scomparsa di Sirio Priori, per decenni pilastro dell’area tecnica. Aveva 66 anni. E’ stato responsabile, come un perito agrario, della sezione condono, abusi e contenzioso del servizio Urbanistica prima nella sede di via Testaferrata poi di viale Leopardi.

Nel 2014, quando era andato in pensione, l’Amministrazione comunale, insieme ai colleghi, gli aveva organizzato una festa di congedo nella sala riunioni dell’Urbanistica all’ex Gil. Molti dipendenti raggiungono il traguardo del pensionamento senza troppi clamori. Modesto e discreto com’era l’avrebbe fatto anche lui ma la macchina comunale non poteva lasciarlo andare senza la festa che si meritava. Ieri molti hanno ricordato quell’occasione spensierata, consapevoli adesso di averlo perso per sempre. «Esprimo cordoglio a nome dell’intera Amministrazione comunale – le parole di Gabriele Cameruccio, assessore all’Urbanistica -. Quando ho ricevuto la delega Sirio Priori era già andato in pensione quindi non ho avuto il piacere di collaborare con lui, ma l’ho conosciuto e apprezzato prima da consigliere comunale. Era un tecnico del Comune preparato, disponibile, dedito con impegno al lavoro. Lo ricordo sempre gentile al servizio della città. E’ stata una professionalità importante all’interno dell’ente per molti amni». A darne notizia è stato ieri su Facebook il figlio Giovanni Priori: «Babbo ieri è salito in cielo dopo aver portato il suo sorriso e la sua serenità anche in quel letto d’ospedale». La camera ardente è stata aperta ieri presso la sala del commiato di via Cellini. Il funerale sarà celebrato oggi alle 16 in Duomo. Sirio Priori lascia la mamma Gina, la moglie Marta, il figlio Giovanni con la nuora Diletta, i nipoti Michele, Francesco e Davide, la sorella Pierina e il fratello Remo. Numerosi i messaggi di cordoglio ricevuti ieri dalla famiglia, appena si è diffusa la notizia della scomparsa del 66enne avvenuta martedì in ospedale.

