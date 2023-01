SENIGALLIA - Polizia locale e commercianti in lutto per la scomparsa di Antonio Pagano. Aveva 76 anni. Originario di Ancona, aveva iniziato la sua carriera nella polizia municipale del comando dorico dove aveva lavorato per tanti anni, diventando ufficiale. Aveva concluso la sua esperienza in divisa da capitano, molto stimato dai colleghi e anche dai cittadini con cui si rapportava sempre in maniera garbata.

Un impiego che lo portava spesso a stare in mezzo alla gente proprio come quello che ha svolto poi negli ultimi anni quando si è trasferito a Senigallia, iniziando a lavorare in un negozio di distribuzione del gas in via Pisacane, nel centro storico cittadino.



Anche qui era sempre a contatto con il pubblico e la sua predisposizione all’ascolto, al cercare sempre soluzioni ai problemi in maniera propositiva, l’aveva portato ad essere un punto di riferimento non solo per i clienti ma anche per i colleghi che sapevano di poter contare su di lui. Sempre disponibile anche per una chiacchierata o un caffè. Antonio Pagano è morto lunedì a Pesaro.

La camera ardente è stata allestita presso il cimitero maggiore delle Grazie, dove verrà tumulato, e i funerali si terranno oggi alle 15 presso la chiesa del Portone. Lascia la moglie Rita, il figlio Marco, il fratello Luciano e la cognata Daniela oltre ad un bel ricordo in quanti l’hanno conosciuto sia ad Ancona che a Senigallia, in due ruoli diversi ma sempre in mezzo alla gente. Numerosi i messaggi arrivati alla famiglia da parte di amici, conoscenti o semplici clienti, non appena si è diffusa nella serata di lunedì la notizia della sua scomparsa.