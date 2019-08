Si faceva volere bene da tutti: Senigallia piange Lamberto Giulianelli

SENIGALLIA - Si è spento ieri a 64 anni Lamberto Giulianelli, molto conosciuto in città per aver trascorso gran parte della sua vita ad accogliere la gente in Comune. Ha lavorato fino a pochi anni fa come messo comunale nelle sede principale del Municipio di piazza Roma. Entrando per diversi decenni era il suo il primo sguardo che si incrociava. Sempre sorridente e cordiale, era riuscito a guadagnarsi la stima dei senigalliesi e di quanti, entrando in Municipio, chiedevano il suo aiuto per raggiungere un ufficio oppure protocollare dei documenti o semplicemente delle informazioni. Davvero disponibile, cercava sempre di aiutare tutti. Il suo grande cuore si è fermato ieri mattinaall’ospedale di Senigallia, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni. Da qualche tempo non stava bene. Era originario di Montignano dove viveva e dove ha trascorso gli ultimi anni dopo essere andato in pensione, lasciando un grande vuoto in Comune. Tutti lo ricordano con grande affetto.

Lunedì 12 Agosto 2019, 07:40 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 07:40