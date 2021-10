Addio a Mafalda Portinari Glori, poetessa dell’ironia. E' stata anche attrice teatrale

SENIGALLIA - È morta la poetessa e attrice teatrale Mafalda Portinari Glori, vedova Stefanini. Aveva 93 anni. Faceva parte dell’associazione culturale la Tela e aveva vinto anche numerosi premi a livello cittadino e non solo per i suoi scritti, molti dei quali in dialetto senigalliese. Una memoria storica per Senigallia perché conosceva molti aneddoti avvenuti in città, di cui è stata testimone nella sua lunga vita.



«Era una poetessa di grande ironia - racconta il maestro Mauro Pierfederici, che nelle varie manifestazioni l’ha incontrata spesso - innamorata della città, aveva vinto premi in diverse occasioni compreso il premio di poesia dialettale organizzato da Giovanna Cecilioni per il centro sociale Molinello 2. Amava anche recitare in dialetto e aveva scritto diversi dialoghi divertenti». Senigallia era la sua musa ispiratrice. Narrava della sua città, imbastiva storie e racconti frutto di fantasia che avevano come filo conduttore l’ironia. Le sue opere strappavano sempre un sorriso. Era un piacere ascoltarla. «Puretta, nun c’vuleva v.nì..è stata custretta». È la frase che i figli hanno fatto aggiungere sul necrologio, come lei avrebbe voluto. Era capace di scherzare davvero su tutto anche sulla morte, che non temeva.



I funerali si sono svolti ieri nella chiesa del Portone. L’associazione culturale la Tela ha voluto partecipare al dolore della famiglia con un messaggio di cordoglio, affidato a un manifesto funebre riportando una sua poesia seguita da un «Ciao Mafalda i soci della Tela ti vogliono ricordare così». Finché la salute gliel’ha permesso Mafalda Portinari Glori ha continuato a partecipare agli eventi culturali, leggendo le poesie e recitando. Per molte generazioni è stata un importante punto di riferimento e, soprattutto, con i suoi scritti ha fatto davvero ridere e divertire molti senigalliesi e non solo, regalando preziosi momenti di spensieratezza e dispensando allegria.

