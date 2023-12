SENIGALLIA Il quartiere della Cesanella in lutto per la scomparsa di Luciano Diambra, titolare di una ditta di impianti idraulici e termoidraulici. Aveva 66 anni. L’imprenditore molto conosciuto in città per il suo lavoro, che l’aveva portato a contatto con molte persone e che svolgeva da oltre 40 anni con professionalità e competenza.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Montemarciano, il baby evaso è un truffatore seriale: il finto malore, poi la fuga sull’A14

Tanti senigalliesi e non solo si sono recati presso la sua azienda in via Modigliani. Ieri la comunità si è stretta intorno alla famiglia per la grave perdita e, come richiesto dai parenti, sono state raccolte offerte per l’Associazione oncologica senigalliese che l’ha assistito in questo doloroso percorso, sostenendo anche i suoi cari che gli sono rimasti accanto fino a giovedì, quando è avvenuto il decesso. Luciano Diambra lascia i figli Andrea, Giulia e Gina, e i nipoti Rachele, Livia, Nicoletta, Michele e Sabrina.