Lungomare Marconi senza auto: la Giunta studia l’ipotesi estiva. Ma c'è il rebus dei posteggi

SENIGALLIA - Piace il lungomare Marconi in versione pedonale agli operatori che non nascondono però i timori per i parcheggi che andrebbero persi. «Sono favorevole – commenta Doriano Micci, titolare del ristorante Il mare in terrazza - ma questo dovrebbe essere il primo passo, segno di un cambiamento. Non basterà solo chiuderlo ai veicoli andrebbe riqualificato, dovrebbe essere un biglietto da visita per la nostra città».



Doriano Micci prima di dedicarsi al ristorante della Terrazza Marconi, diversi anni fa aveva portato alla ribalta lo stabilimento balneare Bora Bora sullo stesso lungomare. Durante la sua fortunata gestione l’ipotesi di pedonalizzazione era stata avanzata proprio dai privati. «Circa dieci anni fa o forse più – ricorda Doriano Micci - noi del Bora Bora insieme al Tartana e alla Terrazza Marconi abbiamo commissionato a nostre spese all’architetto Campodonico un progetto per la riqualificazione del lungomare Marconi, che prevedeva anche la pedonalizzazione di quel tratto, bocciato dall’allora Giunta perché troppo avveniristico».

L’ipotesi al vaglio ora della Giunta, che oggi ne discuterà, riguarda la chiusura al traffico nei tre mesi estivi del lungomare Marconi dalle 18 alle 24. Una pedonalizzazione da provare per il titolare della Tartana che sul lungomare Marconi ha anche lo stabilimento balneare, i Bagni Virgilio, e la pizzeria Il forno del mare by Tartana. «E’ una prova da fare – dichiara Marco Mazzanti - a priori non posso dire se funzionerà o meno. Il problema sono sempre i parcheggi, che sono evidentemente insufficienti».

Questione sottolineata anche da Vinicio Mentuccia titolare insieme alla moglie Maria del ristorante L’Angolinosulmare. «Secondo me sarebbe bello il lungomare pedonale – aggiunge Vinicio Mentuccia - se ci fosse un’alternativa al parcheggio delle macchine perché già adesso è un problema. L’iniziativa è bella ma zoppa perché i parcheggi sono fondamentali. L’edificio dell’ex azienda di soggiorno poteva essere una soluzione». Proprio dietro il lungomare Marconi c’è infatti lo stabile in degrado che molti operatori della riviera avrebbero preferito veder demolito per ricavare delle aree di sosta.



«La nostra proposta è di rendere pedonale il lungomare Marconi dalle 18 e fino al termine del coprifuoco – spiega il sindaco Massimo Olivetti – indicativamente fino alle 24 quando verrà eliminato il coprifuoco. Lo stiamo valutando per i tre mesi estivi ma sarà comunque un provvedimento sperimentale che andremo a calibrare in base alle esigenze, modificandolo laddove necessario anche con il contributo degli operatori, che sapranno indicarci le criticità per intervenire». Lo stesso non si potrà fare per il lungomare Alighieri perché il rischio, chiudendolo già dal pomeriggio, sarebbe quello di ingolfare troppo la Statale. «Qui abbiamo pensato di riproporre la Ztl dalle 22 – aggiunge il sindaco – in ogni caso saranno provvedimenti sperimentali da verificare. Prima ci confronteremo con le associazioni di categoria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA