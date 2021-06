Lungomare di Levante, ecco la pedonale: da domani tutti a piedi nella zona centrale

SENIGALLIA - Da domani tutti a piedi la sera nella zona centrale del lungomare di levante. Il sabato prevista anche la chiusura dei sottopassi della Penna e di via Perilli per garantire la passeggiata al sicuro in tutta l’area compresa tra la ferrovia e il mare.

«A partire dal 1° luglio e fino al 26 agosto verrà istituita tutte le sere la Ztl sul lungomare Alighieri – spiega Flavio Brunaccioni, comandante della polizia locale –, limitatamente al tratto compreso tra piazzale della Libertà e via Dalmazia. Durante la settimana sarà in vigore dalle 22 all’1 mentre il sabato fino alle 3 con la possibilità di chiudere, in base alle esigenze, anche i sottopassi».



Provvedimento quest’ultimo già sperimentato nell’ultimo weekend a fronte del gran numero di persone presenti sulla riviera. A questo nuovo provvedimento, che debutterà domani, si aggiunge quello già in vigore sul lungomare Marconi dove è presente l’isola pedonale dalle 20 alle 3 tutti i giorni. A seguito delle richieste degli operatori la chiusura al traffico, inizialmente sperimentata dalle 18, è stata fatta slittare alle 20. Mentre sul lungomare Marconi si tratta di un’isola pedonale, sull’Alighieri sarà in vigore una zona a traffico limitato per consentire ai veicoli di quanti dovranno accedere, per raggiungere la propria abitazione o l’hotel dove alloggiano, di poterlo fare. La polizia locale sarà presente sul posto per dare informazioni. Le limitazioni al traffico nascono dalla necessità di tutelare i pedoni, riservando loro più spazio. Oltre al marciapiede avranno a disposizione anche la sede stradale. In questo periodo molto utile per evitare assembramenti e permettere a tutti di mantenere le distanze.

L’isola pedonale sul lungomare Marconi rimarrà in vigore tutti i giorni fino al 15 settembre. Il provvedimento riguarda anche via Bovio, tra il lungomare e via Sella e via Nigra sempre nel tratto compreso tra il lungomare e via Sella. La Ztl sul lungomare Alighieri resterà attiva fino al 26 agosto. Con l’arrivo della fiera di Sant’Agostino dal 27 agosto, che comporterà la chiusura del centro storico invaso dalle bancarelle, si rischierebbe di appesantire troppo la Statale. Inoltre in quel periodo la sera la gente si riversa soprattutto in centro. Solo per la giornata di oggi sarà invece chiusa al traffico via della Darsena, che collega il lungomare Mameli al porto. Per consentire la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico e adeguamento normativo delle torri faro del porto della Rovere il Comune ha emanato un’ordinanza contenente alcune modifiche temporanee alla viabilità.



Nell’intera giornata di oggi, e comunque fino al termine dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in difetto, nonché il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni in via della Darsena a partire da piazzale Nino Bixio fino all’intersezione con via Mamiani. Naturalmente allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità, le modifiche alla viabilità saranno annunciate da un’apposita segnaletica.

