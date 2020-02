Lungomare invaso dalle auto: veicoli in sosta anche sul lato dove è in corso di realizzazione la pista ciclabile

SENIGALLIA - Lungomare Da Vinci invaso dalle auto domenica. Hanno parcheggiato sia lato monte, dove ancora sono presenti i parcheggi, sia lato mare dove l’impresa che ha in appalto i lavori sta realizzando la pista ciclabile che andrà ad eliminare i parcheggi. La bella domenica di sole ha richiamato molta gente che ha raggiunto la riviera per concedersi un pranzo nei ristoranti del lungomare. «Auto in sosta da entrambi i lati per i ristoranti – segnalano dal comitato del Ciarnin - dove pensano che andranno quando non potranno più circolare perché ci saranno i parcheggi solo su un lato? Questi i risultati della nuova azione del Comune».

Il comitato ora non chiede più solo di mantenere il doppio senso di marcia ma vorrebbe spostare la pista ciclabile a monte per mantenere i parcheggi lato mare. Intanto sono imminenti i lavori di rifacimento dell’asfalto sia del lungomare Da Vinci al Ciarnin che del lungomare Italia a Marzocca. La Giunta ha approvato una variazione di bilancio da 100mila euro per trovare i fondi necessari a sistemare l’asfalto, bocciato dall’organizzazione della Tirreno-Adriatico che farà tappa in città il 16 marzo. In molti tratti infatti il manto stradale non ha superato l’ispezione e potrebbe risultare pericoloso per i ciclisti in gara. Il Comune quindi per quella data dovrà provvedere a sistemarlo. Proseguono invece sempre li i lavori della pista ciclabile che per l’ente non sarebbe facile trasferire lato monte, come vorrebbero i residenti, avendo già avviato l’intervento con il progetto precedentemente approvato.

