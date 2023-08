SENIGALLIA - Pareri discordanti sul turismo a Senigallia da parte degli operatori balneari e dei proprietari di hotel e stabilimenti. C’è chi si dice soddisfatto di come sta procedendo la stagione e chi mette in evidenza dati allarmanti e mostra preoccupazione per il futuro. La settimana di Ferragosto potrebbe mettere tutti d’accordo e tutti sperano che le presenze sul litorale e negli alberghi aumentino.

Gli auspici



«Ma non è questa la settimana clou – dice Marco Manfredi, presidente dell’Associazione albergatori Senigallia Federalberghi – ci attendiamo molto da quella successiva, che va dal 15 al 23 agosto. Credo che potremo lavorare bene fino al 26 agosto con le presenze che sono simili a quelle degli anni precedenti. A giugno i dati parlano di una perdita del 20% dei profitti degli hotel ma a luglio abbiamo recuperato». Anche sul fatto che ad occhio sembra che ci sia meno gente in spiaggia, Manfredi nutre dubbi e non si mostra d’accordo.



Il cambio di mentalità



«Senigallia ha circa 14 chilometri di spiaggia e 18mila ombrelloni con 6000 posti letto negli hotel, senza contare appartamenti, residence, campeggi, villaggi turistici. Non è più come in passato, la mentalità dei turisti è cambiata e molti privilegiano escursioni culturali ed artistiche nel territorio, gite, giornate in piscina e quindi non ha molto senso parlare di spiaggia semi vuota. Senigallia ha sempre il suo fascino e gli eventi, come il Summer Jamboree, attirano molto». Cristiano Curzi, titolare dei Bagni Cristina e rappresentante della Confartigianato invita ad una riflessione «perchè c’è meno gente rispetto al passato, quando dal 5 al 27 agosto c’era il pienone».



«Ora ci salvano gli stagionali – afferma Curzi – ma anche negli stabilimenti vicini al mio scorgo più di un ombrellone chiuso. Un altro termometro è quello degli affitti dei pedalò che sono crollati. La stagione in maggio e giugno si è aperta col maltempo e luglio è stato afoso. I fine settimana fanno registrare grande movimento ma nei giorni intermedi c’è poca gente, le famiglie hanno meno soldi da spendere.



I proprietari di hotel e ristoranti dovrebbero fare una riflessione mentre ai bagnini non si può rimproverare nulla, sono gli unici a lavorare praticamente sottoprezzo. Inoltre suggerisco di limitare alle 19,30 il pagamento dei parcheggi che ora è protratto fino alla mezzanotte». Anche Alberto Tassi della Confesercenti sottolinea la crisi del turismo balneare ed invita i politici a ripensare al turismo sulla costa adriatica.



«Come nell’anno delle mucillagini le nostre spiagge sono state praticamente estromesse dal mercato ed allora occorre un inversione di tendenza». Il sindaco Massimo Olivetti ammette: «Temevamo molto che l’estate potesse risentire in negativo degli eventi alluvionali e per questo abbiamo cercato di rilanciare la stagione attraverso un incremento degli eventi ed una maggiore diffusione dell’immagine della nostra città nei principali canali nazionali radiofonici e televisivi nonché sui social». Conclude: «Se a maggio e giugno la stagione è partita in sordina a causa del maltempo, con questa strategia abbiamo assistito ad un buon incremento turistico nel periodo di luglio ed agosto. Intensificheremo la presenza di eventi che attirino turisti anche fuori stagione».