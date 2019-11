Gioca i numeri del giorno dei morti e azzecca ambo e terno: il giovane operaio porta a casa 31mila euro

SENIGALLIA - Si è portato a casa 31.050 euro un giovane operaio che sabato ha puntato 50 euro al Lotto. Di preciso 45 all’ambo e 5 al terno. Li ha beccati entrambi. La fortuna ha baciato la tabaccheria di Massimo Severi sotto i Portici Ercolani in pieno centro storico. «Si tratta di un cliente abituale – racconta il tabaccaio Massimo Severi – non so come utilizzerà quei soldi, non l’ha detto e non ho chiesto. Sono comunque contento per lui»

Per ovvie ragioni di privacy l’esercente non ha divulgato le generalità del vincitore. Una cifra, quella vinta, che non gli cambierà la vita, ma sicuramente gli permetterà di renderla più serena togliendosi diversi sfizi. I tre numeri fortunati, puntati sulla ruota di Bari, sono stati il 2, come il giorno della giocata, il 6 e il 53, due numeri che per lui avevano un significato. Un giorno triste per molti quello della commemorazione dei defunti, in cui tutte le famiglie ricordano i propri cari scomparsi. Per il giovane operaio è stato invece particolarmente felice.

