Litiga con la fidanzata, si chiude in camera e tenta il suicidio: salvato dai carabinieri

SENIGALLIA - Litiga con la fidanzata poi tenta il suicidio, ingerendo una ventina di pasticche. A salvarlo sono stati i carabinieri intervenuti nella sua casa di Sant’Angelo lungo la provinciale. È stata la fidanzata nella tarda serata di martedì a chiamarli chiedendo aiuto. Ha riferito che aveva litigato con il compagno e che lui, in seguito al litigio, si era barricato in camera. Non sapeva cosa stesse facendo. Solo dopo sia lei che i carabinieri hanno appreso che aveva ingerito parecchi medicinali.I militari non hanno dovuto utilizzare la forza per farsi aprire. Hanno cercato di spiegare al 45enne che non avrebbe dovuto agire così e che tutto si sarebbe sistemato. È stato lui, convinto dalle loro parole, ad aprire facendoli entrare e ha riferito loro cosa aveva fatto. Subito hanno chiamato un’ambulanza. I sanitari, dopo le prime cure prestate sul posto, hanno trasportato l’uomo in ospedale. È stato sottoposto ad una lavanda gastrica per espellere le medicine ingerite e scongiurare quindi pericoli, poi è stato trattenuto in osservazione.Secondo la ricostruzione dei fatti il 45enne sarebbe andato nel panico all’idea di perdere la compagna, temendo che il litigio avrebbe comportato la fine della loro relazione. Il tempismo dei militari ha scongiurato una tragedia. La donna infatti con insistenza chiedeva di aprire la porta ma lui non la ascoltava. Ha dato retta solo alle parole dei carabinieri che lo hanno rassicurato dicendogli di essere arrivati fino a casa sua per lui, che si è fatto poi aiutare.