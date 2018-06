Lite in piazza Garibaldi paura per una donna minacciata da connazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Una donna con due bambini minacciata da un uomo in piazza Garibaldi. Attimi di paura giovedì mattina durante il consueto mercato cittadino quando le urla della signora hanno attirato l’attenzione dei numerosi passanti. I primi ad intervenire sono stati i vigili urbani. La piazza è infatti di fronte al loro Comando e il giovedì mattina una pattuglia gira tra le bancarelle. I protagonisti della violenta lite sono tutti nigeriani. Dagli accertamenti eseguiti la donna con i bambini non risiede nella stessa abitazione dell’uomo ma il litigio sembra sia stato di natura sentimentale.L’uomo però non riusciva a calmarsi e sul posto si è reso necessario l’intervento della polizia. Dal Commissariato hanno inviato una volante. La situazione è rientrata e i protagonisti sono stati accompagnati negli uffici di via Rosmini per accertamenti. Al momento non sono stati presi provvedimenti e la donna, nonostante le pesanti accuse ricevute davanti ai suoi piccoli bambini, forse per paura, non ha voluto denunciare l’uomo.Grande spavento per gli ambulanti e per gli avventori del mercato che hanno temuto per l’incolumità della giovane mamma. Grazie al tempismo dei vigili urbani è stato scongiurato il peggio. Vittima e aggressore sono residenti a Senigallia con regolare permesso di soggiorno. La donna vive con i suoi due bambini e l’uomo da solo in un’altra abitazione.