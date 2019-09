La lite per i gatti degenera e investe il rivale nel parcheggio del centro commerciale

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Pedone investito da un automobilista dopo una discussione a Cesano. È accaduto ieri mattina nel parcheggio del centro commerciale Il Maestrale. Il pedone era un addetto alle pulizie. Un 43enne di Senigallia. Al volante dell’auto invece c’era un 55enne anche lui di Senigallia. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della polizia locale con un’ambulanza del 118, per quello che inizialmente sembrava un normale incidente.Non è escluso che lo fosse però i vigili urbani, alla luce di varie testimonianze, hanno disposto ulteriori accertamenti. Vogliono chiarire se l’investimento sia stato accidentale o intenzionale. Il pedone, portato al pronto soccorso, non è grave per fortuna. L’automobilista si è subito fermato non appena accortosi di averlo travolto. Però le testimonianze raccolte hanno indotto la polizia locale ad approfondire. Visti i delicati accertamenti, dei due coinvolti non sono state rese note nemmeno le iniziali e il modello del veicolo, per evitare di renderli riconoscibili. Da quanto appurato dai vigili i due si conoscevano già. Non certo perché fossero amici. L’automobilista, stando al racconto di diversi dipendenti, sarebbe solito recarsi nel parcheggio lato canneto per portare del cibo ai gatti. L’addetto alle pulizie già in altre circostanze lo aveva invitato a non farlo, dovendo poi lui pulire tutto.