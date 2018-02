Lite a colpi di bottiglia in piazza poi tentano di scappare sul bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Panico in piazza Diaz ieri pomeriggio alla fermata dell’autobus dove due nigeriani hanno litigato violentemente. Uno dei due è rimasto ferito. Un taglio provocato da una bottiglia rotta o da un coltello, ieri ancora non era stato accertato con esattezza.E’ accaduto intorno alle 17. Alla fermata c’erano due ragazze, terrorizzate. Immediata la chiamata alla polizia che sul posto ha inviato una volante e di supporto sono arrivati anche i carabinieri. Nel frattempo i due si sono dileguati. Saliti sull’autobus, forse spaventati dall’arrivo della forze dell’ordine. La polizia ha però affiancato il bus e, una volta raggiunto al Ponterosso, ha fatto cenno all’autista di fermarsi. Nel frattempo è intervenuta anche un’ambulanza. Sull’accaduto la polizia ha mantenuto lo stretto riserbo dovendo eseguire ulteriori accertamenti. Uno dei due è stato condotto in Commissariato mentre il ferito al pronto soccorso. Dopo essere stato visitato dai sanitari è emerso che aveva riportato ferite da taglio.Alcuni testimoni avrebbero visto l’aggressore con una bottiglia in mano prima della lite, quindi il ferito potrebbe essere stato colpito da una bottigliata oppure con un coltello. Gli accertamenti sono in corso. Dopo che l’autobus è tornato al deposito dal Commissariato hanno chiamato le autolinee Bucci per farsi dare il cellulare dell’autista, contattato per sapere se nel mezzo aveva trovato qualcosa. Da un controllo però effettuato tra i sedili non è emerso nulla. «Ci siamo messi immediatamente a disposizione della polizia – spiega Paolo Bastianoni, dirigente delle Autolinee Bucci – non ci sono state conseguenze per gli utenti del trasporto pubblico anche perché l’episodio si è verificato a terra, nella piazza e non sul mezzo». Dopo le 20 due pattuglie della polizia sono andate ad effettuare dei controlli nella stazione ferroviaria necessarie alle indagini in corso. Quanto accaduto in via Podesti, nel tratto compreso tra piazza Diaz e Ponterosso, sempre molto trafficato, non è passato inosservato. Scene da film quelle che i presenti hanno descritto constatando ancora una volta la professionalità delle forze dell’ordine nel fermare tempestivamente entrambi.