Licenza sospesa, resta chiuso il Megà: «Sicurezza, nessuno sconto»

SENIGALLIA - Sospesa la licenza alla discoteca Megà, che dovrà rimanere chiusa, in attesa di soddisfare tutte le richieste della commissione comunale di vigilanza e di pubblico spettacolo. È quanto emerso al termine di un lungo sopralluogo effettuato mercoledì pomeriggio all’interno della struttura. «Resterà chiusa - spiega il sindaco Maurizio Mangialardi - finché non avrà ottemperato a tutte le prescrizioni della commissione». Mangialardi non entra nei dettagli però aggiunge: «Sulla sicurezza non si possono fare sconti e nemmeno concedere deroghe - prosegue - è una cosa seria». A rappresentare il Comune come presidente è stato mercoledì pomeriggio l’assessore al Bilancio, essendo il primo cittadino impegnato nella commissione consiliare in cui si discutevano gli interventi di messa in sicurezza del fiume Misa.