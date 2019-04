Lei risponde, il marito ​la picchia davanti al figlio di 6 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Risponde male al marito e lui la picchia davanti al figlio di 6 anni. E’ accaduto venerdì sera in Strada della Marina a Cesano. La vittima è una 28enne nigeriana che stava rientrando a casa, poco distante, con il consorte e il bambino di 6 anni. A sentire le urla e ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni fedeli musulmani che stavano andando via dal centro islamico che è sulla stessa via. Hanno chiamato subito i carabinieri. L’uomo aveva preso a schiaffi la moglie poi ha continuato a picchiarla fino a lasciarla dolorante a terra e andarsene. La donna non riusciva a rialzarsi e accanto a lei il bambino piangeva. All’arrivo dei carabinieri è stato chiamato il 118 poiché la donna aveva bisogno di cure. La signora quindi è stata trasportata al pronto soccorso dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Non ha voluto dire nulla ai militari e nemmeno ha voluto sporgere denuncia contro il marito. A riferire che si trattava di lui i vari testimoni che proprio a quell’ora, verso le 21.30, uscivano dal centro islamico. Le indagini sono condotte dai carabinieri che, senza la denuncia della donna, hanno però possono fare ben poco.