Lei non si rassegna alla fine del matrimonio: botte al personal trainer

SENIGALLIA - «Mi picchiava perché non voleva che la lasciassi». E’ una storia al contrario quella di un personal trainer 46enne. Questa volta la vittima è infatti un uomo. La forza fisica gli avrebbe consentito di ribellarsi e vendicarsi ma non l’ha fatto. Non avrebbe mai alzato un dito contro una donna, tanto più verso la madre dei suoi figli. Finalmente è arrivato il divorzio con l’affidamento congiunto. Le violenze sono terminate ma i rapporti restano tesi. «Da tempo presentava atteggiamenti violenti – racconta – ma la situazione è peggiorata quando le ho detto che volevo concludere la nostra storia. Volevo capire insieme a lei se fosse meglio una separazione o una finta convivenza per evitare traumi ai figli e per un periodo abbiamo vissuto da separati in casa». Un giorno però il 46enne, che si divide tra Senigallia e un piccolo Comune dell’hinterland, non ce l’ha fatta più e ha deciso di andarsene, affidandosi ad un avvocato.