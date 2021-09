Cliente positivo, legionella trovata nei bagni di 4 stanze: «Quell'hotel va bonificato»

SENIGALLIA - Un cliente positivo alla legionella, riscontrata nei bagni di quattro stanze dell’Hotel Sabra. Il sindaco martedì ha emesso un’ordinanza, pubblicata ieri all’albo pretorio, per chiedere la bonifica dell’impianto idrico. Il provvedimento fa seguito al verbale trasmesso dagli ispettori dell’Asur.

«A seguito di una segnalazione pervenuta dall’Istituto superiore di sanità, dipartimento malattie infettive - riporta il verbale - relativa a un caso di legionellosi verificatasi in un soggetto che ha soggiornato presso l’Hotel Sabra in via Puglia, il personale di vigilanza ha condotto un sopralluogo presso la struttura effettuando dei campionamenti nell’impianto idrico».

La legionella è stata riscontrata in quattro stanze, compresa quella in cui ha soggiornato la persona che si è ammalata. Il sindaco Massimo Olivetti ha quindi ordinato al titolare della struttura un intervento di bonifica dell’impianto idrico, tramite disinfezione e sostituzione dei terminal positivi, e di eseguire un’accurata revisione del rischio legionella secondo le vigenti normative di settore. Il primo cittadino ha ordinato la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in tutte le stanze, in cui è stata riscontrata la legionella, fino all’avvenuta esecuzione dell’intervento di bonifica cui faranno seguito ulteriori analisi dell’Asur e, se tutto andrà bene,

