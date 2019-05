«Un posto di lavoro per te» ma intanto chiedono soldi: tre truffatori denunciati

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Disoccupata fiuta la truffa e fa denunciare tre persone che, per un posto di lavoro in un supermercato, le avevano chiesto di anticipare 300 euro. La 50enne, pur avendo bisogno di quell’impiego, non si è fatta abbindolare e ha permesso alla polizia di assicurare alla giustizia i responsabili. Sono stati denunciati per tentata truffa tre residenti di Frosinone, tutti pregiudicati: M.A. un 55enne e M. A. una 52enne, legati da rapporti parentali, ed un’altra donna V.F. di 31 anni. Sfruttando le necessità della senigalliese hanno messo in piedi una truffa per farle credere come sicura un’offerta di lavoro, in realtà inesistente, chiedendo il pagamento di una somma di denaro.