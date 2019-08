Lavori sull'autostrada chiude per una notte il casello di Senigallia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lavori in corso sull'autostrada, chiude per un notte, quella tra il 29 ed il 30 agosto, il casello in entrata di Senigallia.Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 06:00 di venerdì 30 agosto, sarà chiusa l'entrata della stazione di Senigallia, verso Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Marotta Mondolfo.