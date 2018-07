Buttano le bici nel fiume teppisti ragazzini scatenati lanciano l'ultima moda folle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Rubano le biciclette per poi lanciarle nel fiume. Gli ultimi due ritrovamenti risalgono a ieri mattina. I passanti hanno segnalato alla polizia locale i due velocipedi dentro il Misa, nel tratto che attraversa il centro storico. I due ponti e il muretto degli argini vengono utilizzati come trampolini per il lancio. Un divertimento assurdo, non nuovo, perché anche nei giorni scorsi era capitato e periodicamente succede. I vigili urbani hanno subito informato ieri mattina gli operai dell’ufficio strade per chiederne il recupero. Ieri però non è stato possibile farlo in quanto erano state lanciate troppo distanti dagli argini quindi sarebbe stato necessario calarsi dentro il Misa. Entro oggi risolveranno. Una moda tra i giovani come avviene anche in altre città. Diversi i casi segnalati nel Tevere a Roma o nel Po a Torino. Insomma ad uno viene l’idea e poi gli altri la emulano e sembra sia diventato un divertimento. Ieri mattina la polizia locale ha cercato di visionare le telecamere, sperando potessero aver immortalato i responsabili ma erano in manutenzione e quindi non operative nella notte. Se la moda del lancio della bicicletta nel fiume la fa da padrone ci sono anche altre variabili. Dentro il Misa sono stati ripescati infatti diversi segnali stradali e in un caso erano stati i vigili del fuoco a recuperare anche i bidoni dell’immondizia, trovati lungo i Portici fuori da abitazioni e attività. Anche quelli erano stati lanciati. Quella tra martedì e mercoledì in centro storico è stata una notte piuttosto movimentata in centro perché oltre alle biciclette finite nel fiume, qualcuno si è divertito a prendere a calci i cestini dei rifiuti di piazza del Duca trovati rovesciati. Si tratta di quelli verdi di plastica messi in aggiunta ai fissi sempre presenti, in considerazione del maggior afflusso di gente in centro. Ma che fine fanno le biciclette recuperate dal fiume o abbandonate in città? Vengono recuperate e portate nel deposito dell’ufficio economato del comune. Il 27 giugno è stato pubblicato l’ultimo avviso sul sito dell’ente. Ben dieci biciclette recuperate, molte di loro se non tutte saranno state sottratte al legittimo proprietario che potrà così recuperarle. Molto utili in tal senso risultano invece i social. In particolare la pagina Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” dove chi nota una bicicletta abbandonata la immortala e posta la fotografia e lo stesso fa chi subisce il furto.