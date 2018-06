Lamella dell'impianto di areazione cade in acqua Subito chiusa la piscina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Che spavento intorno alle 16 alla piscina del Molinello al Vivere Verde. Una lamella delle ventole dell'impianto di areazione è caduta dal tetto finendo in acqua ma per fortuna non ha colpito nessuno. Momenti di grande apprensione e paura, è stato subito disposta la chiusura dell'impianto per provvedere a tutti i controlli del caso. Difficile stabilire al momento attuale capire quando la piscina sarà di nuovo agibile. difficile che però questo avvenga prima di quindici giorni.