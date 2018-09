Il ladro tenta il furto bis: sorpreso spintona il figlio del titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA -Sorprende un ladro nel gazebo e lui, anziché svignarsela, si offende e cerca di reagire spintonandolo. È accaduto giovedì pomeriggio ai Bagni Tommi 38 sul lungomare Mameli, poco distante dal porto. Il fatto curioso è che lo stesso ladro aveva già tentato, invano pure quella volta, di rubare nella stessa struttura circa tre anni fa. «All’ingresso dell’ufficio abbiamo messo una catena con una scritta per indicare che non si può accedere, essendo uno spazio riservato solo a noi che ci lavoriamo – spiega Valter Morganti, titolare – mio figlio che stava al bar si è accorto che una persona aveva rimosso la catena ed era entrata. E’ andato a controllare e ha trovato un uomo all’interno. Questo ha cercato di reagire, spintonandolo, quando lui gli ha chiesto cosa stesse facendo invitandolo ad uscire. Essendo mio a figlio alto 1,90 metri non gli ha fatto praticamente nulla. Non si è fatto male».