Ruba la borsa e poi tenta di entrare e in casa con le chiavi. Lei urla e lo mette in fuga

SENIGALLIA - Perde d’occhio la borsa per pochi istanti, un ladro l’afferra e poi se lo ritrova alla porta di casa poche ore più tardi. È accaduto lunedì pomeriggio. La vittima, una senigalliese di circa 50 anni, era andata a fare una passeggiata in centro con un’amica. Si erano sedute e aveva appoggiato la borsa vicino a lei. Mentre parlavano un ragazzo con uno scatto fulmineo l’ha afferrata. Non si è nemmeno accorta del borseggio poi però, appena ha notato che la borsa era sparita, si è rivolta ai carabinieri, non sapendo dove cercare. Nel frattempo sconsolata è andata a casa. Mentre si trovava nella sua abitazione ha sentito armeggiare nella serratura di casa. Qualcuno dall’esterno stava cercando di entrare. Era il ladro. Nella borsa c’erano i documenti, da cui è risalito all’indirizzo di casa, e il mazzo di chiavi. Non è stato facile per lui rintracciare l’abitazione. La donna però si è messa ad urlare per lo spavento e il ladro è scappato. La vittima ha chiamato i carabinieri che si sono recati a casa. Grazie alla descrizione resa dalla donna sono risaliti all’autore del furto. Un 40enne italiano. È stato denunciato a piede libero per furto.