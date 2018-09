Il ladro immortalato dalla spycam in profumeria: «Aiutatemi a trovarlo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladro ripreso dalle telecamere mentre ruba un profumo da Camelia lungo Corso 2 Giugno. È accaduto ieri mattina quando la profumeria era piena di gente. Il personale si accorto e, dopo aver chiamato i carabinieri, ha scaricato i filmati della telecamera a circuito chiuso. Su Facebook sono stati pubblicati gli scatti che in sequenza riprendono l’uomo, entrato con una donna, in azione. Ha fatto in tempo a scappare ma il suo volto è stato immortalato e ha fatto il giro dei social ieri. «Questa mattina intorno alle 11.15 siamo state vittime di furto – riporta l’annuncio dato dalla profumeria Camelia -. Avendo un sistema di telecamere siamo riuscite a risalire a chi ha compiuto il reato, che è stato denunciato ai carabinieri».